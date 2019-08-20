"У меня маленький ребенок, у меня жена, выпустите меня под заставу... Я уважаю военных", - Сороченко, избивший ветерана АТО, во время избрания ему меры пресечения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСІМ, по его словам, он готов извиниться перед ветераном, которого избил, и перед военными.

"Если оскорбил кого-то из военных или участников АТО, я приношу свои извинения. Я не хотел оскорбить... Понимаете, у меня маленький ребенок, у меня жена, я годувальник семьи - выпустите меня под заставу. Вы понимаете, это - не тяжелая статья", - заявил Сороченко.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, полицейские задержали Артура Сороченко в Николаеве в субботу, 17 августа, и доставили его в Хмельницкий для избрания меры пресечения.

После публикации скандального видео, было зарегистрировано уголовное производство по статье "хулиганство". В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что преступление было совершено в Хмельницком.

Потерпевший принимал участие в АТО в рядах одного из батальонов территориальной обороны и уже демобилизовался. По его словам, Сороченко напал на него в начале июля. В полицию мужчина не обращался, но после задержания подозреваемого все-таки написал заявление.

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