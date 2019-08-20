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20.08.19 14:54

"У меня маленький ребенок, у меня жена, выпустите меня под заставу... Я уважаю военных", - Сороченко, избивший ветерана АТО, во время избрания ему меры пресечения. ВИДЕО

Артур Сороченко, который избил ветерана войны на Донбассе, просил во время суда отпустить его под залог, ссылаясь на личные обстоятельства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСІМ, по его словам, он готов извиниться перед ветераном, которого избил, и перед военными.

"Если оскорбил кого-то из военных или участников АТО, я приношу свои извинения. Я не хотел оскорбить... Понимаете, у меня маленький ребенок, у меня жена, я годувальник семьи - выпустите меня под заставу. Вы понимаете, это -  не тяжелая статья", - заявил Сороченко.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, полицейские задержали Артура Сороченко в Николаеве в субботу, 17 августа, и доставили его в Хмельницкий для избрания меры пресечения.

После публикации скандального видео, было зарегистрировано уголовное производство по статье "хулиганство". В ходе следственных действий правоохранители выяснили, что преступление было совершено в Хмельницком.

Потерпевший принимал участие в АТО в рядах одного из батальонов территориальной обороны и уже демобилизовался. По его словам, Сороченко напал на него в начале июля. В полицию мужчина не обращался, но после задержания подозреваемого все-таки написал заявление.

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