"Он должен отозвать псов войны", - сенатор Джонсон призвал Путина остановить агрессию против Украины. ВИДЕО

Об этом в интервью Голосу Америки заявил сенатор республиканец, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Рон Джонсон, передает Цензор.НЕТ.

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"Один человек может практически за день остановить этот конфликт и это - Владимир Путин. Поэтому я бы призвал Владимира Путина прекратить агрессию против Украины, вернуть моряков, захваченных во время инцидента в Керченском проливе, и смириться с тем фактом, что нужно уважать территориальную целостность Украины. Россия с этим согласилась, а теперь нарушает договоренность", - заявил Джонсон.

"Меня тронули слова Зеленского о том, что его основным приоритетом является достижение мира с Россией. Однако, это действительно в руках Владимира Путина. Он должен отозвать псов войны", - подчеркнул сенатор.

По его словам, путь, выбранный Путиным для России - историческая трагедия.

"Я считаю исторической трагедией то, что Владимир Путин выбрал этот путь для России, вместо интеграции, дружбы, сотрудничества с западными демократиями, он действительно выбрал путь конфликта и агрессии и это нехорошо для народа России и, конечно, для мира в регионе и мире. Поэтому я бы призвал Владимира Путина пересмотреть выбранный путь и выбрать лучший путь для России, русского и мира в мире. Конечно, мы ввели много санкций против России. Меня, когда речь идет о санкциях, всегда беспокоит то, что их может использовать Владимир Путин для консолидации поддержки страны для собственного правительства. Поэтому мы должны разумно подходить к санкциям, чтобы от них действительно страдали олигархи, чтобы они вредили народной поддержке Владимира Путина и его во многом коррумпированного режима, и, надеюсь, вели народ России, который также очень храбрый, ведь они выходят на протесты в поддержку таких людей, как Борис Немцов и других борцов за свободу в России и поддерживают их усилия по развитию демократии, распространению свободы в России", - отметил сенатор.

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Сенатор Рон Джонсон - сопредседатель Украинской группы поддержки в Конгрессе. Он посещал Украину и хорошо знаком с украинскими реалиями.