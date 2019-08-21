7 тыс. км дорог, снижение инфляции, рост минимальной зарплаты и "Доступные лекарства", - Гройсман отчитался о работе Кабмина под его руководством. ВИДЕО

"На следующей неделе на первом заседании Верховной Рады девятого созыва наше правительство слагает полномочия, и для нас очень важно, чтобы все то, что было сделано в государстве, имело свое логическое продолжение", - сказал он на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По словам Гройсмана, международные резервы Украины за время каденции действующего правительства выросли в 1,6 раза - до 21,84 млрд долларов, что является наибольшим показателем за последние годы.

Премьер указал, что инфляция в Украине за этот период снизилась с 12,4% до 9,8%.

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Он отметил, что Украина уже 1363 дня живет без прямых поставок газа со стороны России, используя преимущественно европейские источники поставки ресурса и постепенно увеличивая собственную добычу. Также он напомнил, что начата работа Фонда энергоэффективности, который является дополнительным инструментом реализации политики энергосбережения.

Гройсман констатировал, что за последние годы (2016-2019 годы) в Украине обновлено и построено более 7 тыс. км дорог, а в проект государственного бюджета на 2020 год будет заложено не менее 75 млрд грн, из которых не менее 10 млрд грн будет направлено на проекты развития местных дорог территориального значения.

Кроме того, премьер отметил, что политика дерегуляции и перевод административных услуг, которые предоставляет государство, в онлайн режиме позволили довести количество электронных услуг до 128, а к концу года есть план получить 200 е-услуг.

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По данным Гройсмана, за период с апреля 2016 и до августа текущего года минимальная зарплата в Украине увеличилась в 3 раза - с 1378 грн до 4137 грн, а средняя зарплата за этот период выросла с 4686 грн до 10783 грн.

Среди прочего, премьер напомнил, что при содействии правительства за три года в Украине открылись 320 новых садов и дошкольных учреждений, отремонтировано, обновлено и построено с нуля всего более 5,6 тыс. школ.

Глава правительства также подчеркнул, что за время работы действующего правительства в Украине созданы 85,5 тыс. мест в детских садах, что существенно сокращает дефицит, который в 2016 году составил 100 тыс. мест.

Кроме того, по данным премьера, уже 70% украинцев выбрали своих врачей, а по программе "Доступные лекарства" возмещено 40 млн рецептов.

Среди других достижений Гройсман отметил, что количество кинолент, снятых за три года в Украине при поддержке правительственных программ, до конца текущего года достигнет 148 фильмов.

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Премьер также отметил, что все министерства передадут новому правительству "переходные книги" о ходе всех проводимых реформ.

Правительство Гройсмана сформировано в апреле 2016 года.