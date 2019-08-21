"Идите все лесом", - Арахамия заявил, что другие партии отказываются предоставлять кандидатов в министры. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал журналистам 21 августа.

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"Сейчас "договорняки" стране не нужны, поэтому может быть просто технократическое правительство, не партийное, не политическое", – заявил он.

По словам Арахамии, все новое правительство будет профессиональным.

"Я не буду называть фамилий сейчас, когда я звоню представителям других партий и говорю, а вы можете предоставить свой лист, шорт-лист нормальных кандидатов на министров, а мне говорят: "А мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим". Скажите мне – это государственническая позиция или политическая спекуляция? Если есть такая позиция – пусть они лесом все идут. Это многие политические силы делают так", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На главу "Укроборонпрома" будет прозрачный конкурс, а пока можно назначить врио, - Арахамия

Напомним, Арахамия заявил, что имя нового премьер-министра станет известно 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады 9-го созыва.