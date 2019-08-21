"У меня уже никакой надежды нет", - мать политзаключенного Балуха о его возможном обмене. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказала мать политзаключенного Владимира Балуха Наталья.

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"Ничего не знаем. Говорят... То, что по телевизору. А больше мы ничего не знаем. Откуда мы можем что-то знать? Если там что-то адвокаты и знают, стараются не говорить. В "список Сенцова", вроде, он был включен. А больше мы ничего не знаем... Я боюсь даже думать об этом. У меня уже никакой надежды нет", - прокомментировала Наталья Балух.

Она также рассказала о последнем письме Балуха, написанном его сестре, где украинский активист намекнул, что его собираются куда-то переводить из российской колонии в Торжке.

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"Он уже знал, что его отправят. Он написал, мол, вот я спешу. И как-то так. Выразился так, что его отправят куда-то. Так было понятно из письма, что его отправят. А куда, что - мы ничего не знали", - добавила мать активиста.

Кроме того, Наталья Балух не исключает, что покинет полуостров в случае освобождения сына из тюрьмы.

"Будет трудно, но ничего не сделаешь. Сколько мне уже осталось жить? Я никуда не хочу уезжать, но если придется... Для меня самое важное, чтобы он где-то пристроился. Ему сюда незачем возвращаться, потому что его здесь загнобят", - сказала Наталья Балух.

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Ранее российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

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