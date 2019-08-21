"Похоронная процессия по санкциям", - Безсмертный прокомментировал встречу Путина и Макрона. ВИДЕО

Об этом Безсмертный сказал в интервью телеканалу "UA:Перший", фрагмент которого опубликовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам украинского дипломата, в ходе брифинга Макрона и Путина перед встречей 19 августа несколько раз звучало имя президента Украины Владимира Зеленского.

"Было 10 минут, где звучало "Зеленский". Звучала фраза о возвращении России в G7, в зависимости от решения украинского кризиса…. Не война, а украинский кризис. То есть, это декларируется уже абсолютно понятно. Вы знаете, я слушал вступление Макрона, и было такое впечатление, словно слушал похоронную процессию по санкциям", – сказал Безсмертный.

Он добавил, что "Путин получил массу удовольствия".

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Безсмертный отметил, что позицию Франции и других западных лидеров можно понять, ведь их правительственное большинство и оппозиция "направлены взглядом на Россию".

"У нас есть полгода существования санкций и необходимости серьезных тактических шагов во внешнеполитическом, дипломатическом плане в Европе, пока мы можем ситуацию еще как-то выровнять", – считает дипломат.

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