В течение суток враг четырежды открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).

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Отмечается, что все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, неподалеку от Новомихайловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов,

вблизи Водяного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Дважды обстреливали позиции ОС около Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, 20 августа на Донбассе зафиксировано семь вражеских обстрелов. Один украинский воин получил ранение.

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