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21.08.19 23:32

Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет, - премьер Великобритании Джонсон. ВИДЕО

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель сошлись во мнении, что сейчас было бы неправильно возвращать Россию в G7.

Об этом Джонсон заявил на пресс-конференции по итогам встречи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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"Я знаю о шагах по реинтеграции России в G7... Я просто должен сказать, что, учитывая то, что произошло в Солсбери в Уилтшире, учитывая использование химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся дестабилизацию, гражданскую войну, войну в Украине, учитывая российские провокации, не только в Украине, но и во многих других местах, я должен сказать, что я очень поддерживаю канцлера Меркель в ее мнении, что все еще нет необходимого обоснования для возвращения России в G7", - заявил он.

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