Удар украинских минометов по штабу российского батальона в Первомайске 20 июля - уничтожено и подбито более 20 единиц боевой техники. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет на своей странице в соцсети волонтер Юрий Мысягин.

"Благодаря слаженным и четким действиям, а в операции участвовало всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожили базу террористов и всю технику находящуюся там. А список, ой, какой немалый: зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", КШМ - командно-штабная машина, БМП - 2 шт., грузовики "УРАЛ" - 6 шт уничтожено, 5 шт подбито. Грузовики "КАМАЗ" - 4 шт уничтожено, 1 шт подбито. Грузовой кран, армейский джип. Потери личного состава у террористов составили около: 20 человек убитыми, 11 человек ранеными", - рассказывает волонтер.

"Это один из самых успешных и самых результативных минометных налетов в истории войны на Донбассе, который произошел совсем недавно. Даю свою неофициальную версию этих событий - с официальной спорить не буду, отличия комментировать - тоже. Накануне заключения перемирия российские войска нанесли серию ударов по позициям 54-й механизированной бригады. В ответ 20 июля боевая группа "К-2" нанесла удар 120 мм минометами по штабу 2-го батальона 4-й мотострелковой бригады ВС РФ, размещенном в комплексе зданий бывшего техникума на окраине Первомайска. Расход мин - около 40 на каждый миномет. Огонь был точный, корректируемый с беспилотного разведчика. Благодаря корректировке российские оккупанты понесли тяжелые потери. Впервые весь бой почти полностью выкладывается в интернет, хорошо заметны прямые попадания по зданиям, где укрывались наемники, хорошо видна уничтоженная военная техника. Думаю, оценка потерь россиян в 20 убитых - сильно преувеличена, противник в укрытии, а мина капитальное здание не обрушит. Но потери техники реальные, и это здорово. Блестящий успех, все участники боя из 54-й бригады заслуживают самых высоких государственных наград", - пишет об этом успехе украинских воинов главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

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