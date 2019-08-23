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23.08.19 11:09

Министерство по делам ветеранов ликвидировать никто не будет, - Зеленский. ВИДЕО

Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский сказал в ходе выступления на международном ветеранском волонтерском форуме в "Мистецькому Арсеналі" в пятницу.

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"Чтобы развеять слухи или пояснить некоторые вещи… Первое и главное – Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать", - сказал он

Он также призвал общественность предложить ему авторитетную кандидатуру, которая сможет возглавить это министерство.

"Вы лучше других знаете, какие там действительно есть проблемы, что не работает и что действительно надо срочно менять. Мы будем воплощать все это в жизнь. И также мы действительно ожидаем от вас кандидатуру. Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали – кандидатуру, которая является авторитетом и которая действительно может возглавить министерство", - сказал президент.

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