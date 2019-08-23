Проект решения по NewsOne предусматривает обращение Нацсовета по ТРВ в суд относительно аннулирования лицензии канала, - Костинский. ВИДЕО

Об этом "Прямому" заявил член нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Я могу сказать, что проверка уже проведена. По результатам этой проверки на 5 сентября вынесено решение. Мы мониторили эфир этого телеканала (NewsOne. - Ред.), в частности во время выборов и зафиксировали факты, которые имеют признаки разжигания вражды в украинском обществе. И есть проект решения, который предусматривает обращение Национального совета в суд относительно аннулирования лицензии", - отметил Костинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ обнаружил нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала соратника Медведчука NewsOne