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23.08.19 12:50

Проект решения по NewsOne предусматривает обращение Нацсовета по ТРВ в суд относительно аннулирования лицензии канала, - Костинский. ВИДЕО

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд относительно аннулирования лицензии телеканала NewsOne.

Об этом "Прямому" заявил член нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу сказать, что проверка уже проведена. По результатам этой проверки на 5 сентября вынесено решение. Мы мониторили эфир этого телеканала (NewsOne. - Ред.), в частности во время выборов и зафиксировали факты, которые имеют признаки разжигания вражды в украинском обществе. И есть проект решения, который предусматривает обращение Национального совета в суд относительно аннулирования лицензии", - отметил Костинский.

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