Водитель внедорожника, сдавая задним ходом, переехал женщину с ребенком во дворе дома в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео Киев оперативный

По предварительной информации, 59-летняя водитель задним ходом наехала на женщину с ребенком, которые проходили позади автомобиля.

Полицейские задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель Mercedes насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Киеве и скрылся, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.