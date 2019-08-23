Двое жителей Запорожья избили и стреляли в нацгвардейца "ради самоутверждения в глазах девушек", - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Парни избили солдата, а потом пустили несколько пуль ему в спину "из хулиганских побуждений, ради самоутверждения в глазах девушек", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

В июне 2019 года 22-летний военнослужащий Южного территориального управления НГУ прибыл в Запорожье в ежегодный отпуск. Отдыхая с друзьями в городе около полуночи, он нашел мобильный телефон. Чтобы вернуть телефон владельцу, парень начал звонить на имеющиеся в нем номера и таким образом установил владелицу, которая потеряла аппарат.

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В это время к нацгвардейцу подошли трое неизвестных ему лиц. Двое из них сначала начали словесно унижать солдата, а затем без каких-либо причин набросились с кулаками. Понимая, что силы неравны, военный попытался избежать дальнейшего продолжения конфликта и покинуть место происшествия. Но как только он повернулся спиной к нападающим - получил выстрел в спину, потом - в ноги.

Раненому удалось самостоятельно добраться до ближайшей кофейни и попросить помощи. Скорая доставила его в больницу. Медики диагностировали тяжелые телесные повреждения в виде проникающего огнестрельного ранения грудной клетки справа, ранение легких, правой голени, ушиб головы.

По факту происшествия следователи полиции Запорожской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начали уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования обстоятельств происшествия было установлено, что к нападению на военнослужащего причастны жители Запорожья возрастом 22 и 25 лет. Старший из них оказался сыном бывшего чиновника главка областной милиции.

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Учитывая, что у полковника полиции остались служебные связи, которые могли повлиять на ход расследования преступления, к делу подключились работники Запорожского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

Оперативники ДВБ НПУ, проведя комплекс мероприятий, установили, что виновники происшествия скрываются, соблюдая конспирацию. Они постоянно меняют место своего пребывания, избегают общения по мобильному телефону.

Заочно органом досудебного расследования, после изучения материалов дела, 22-летнему парню было объявлено подозрение по ч.2 ст.296 УК Украины, а 25-летнему стрелку - по ч.4 ст.296 и ч.1 ст.121 УК Украины.

По информации внутренней безопасности НПУ беглецы пытались спрятаться в Мелитополе. При этом оперативникам стало известно, что злоумышленники готовы к быстрому организованному уходу и сопротивлению. Суд дал определение правоохранителям на задержание и доставление молодых в суд в порядке ст.191 КПУ Украины. К спецоперации по их задержанию задействовали бойцов спецподразделения КОРД.

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Сына бывшего полицейского задержали на квартире его знакомой в одной из многоэтажек Мелитополя. Его сообщника - в соседнем подъезде того же дома. Стоит отметить, что большую помощь правоохранителям оказали жители дома. Несмотря на ночное время суток, все жители открывали двери квартир, помогали в опознании фото подозреваемых и установлении точного их укрытия.

У одного из задержанных обнаружено и изъято незарегистрированное помповое ружье. В свою жертву злоумышленники стреляли из устройства для отстрела резиновых пуль травматического действия, владелец которого пока не установлен.

Нападавшие помещены в изолятор временного содержания. За совершенное им грозит уголовная ответственность, границы которой определит суд.

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