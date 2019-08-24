В Святой Софии лидеры ведущих Украинских церквей и религиозных организаций провели совместный молебен за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В мероприятии также приняли участие:

• руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в Украине Станислав Носов;

• Епископ Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Маркос Оганесян;

• Старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви Леонид Падун;

• Старший епископ Украинской Свободной Церкви христиан веры евангельской Василий Райчинец;

• Первый заместитель председателя Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура;

• президент Украинского Библейского Общества Григорий Комендант;

• имам Духовного управления мусульман Украины шейх Хасан Ахатов;

• пастор Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Святослав Фехтель.

Отметим, что в этом году первые лица государства участия в молебне не приняли.











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