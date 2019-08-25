Активиста задержали в Санкт-Петербурге до того, как он начал пикет в поддержку Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОВД-Инфо, один из участников, Алексей Соловьев, сообщил на горячую линию ОВД-Инфо о своем задержании.

Как сообщается, задержание произошло еще до начала его участия в акции - он даже не успел достать плакат из пакета.

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Вечером задержанного отпустили из ОВД №78 после того, как взяли у него объяснение.

До пикетов в поддержку Украины на Исаакиевской площади проходила акция против замалчивания гомофобных преступлений. На ней был задержан корреспондент "Медиазоны" Давид Френкель, информирует Медуза. По данным "Бумаги", всего задержали около 10 человек. Активисты, сообщало издание, не успевают встать в одиночные пикеты, развернуть флаги или плакаты, - их сразу уводят в автозак, где переписывают данные документов.

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Фото: valenik.ru

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