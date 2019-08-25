"Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Вообще-то каждый человек не должен держаться за свое кресло. И вообще это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды, если он не справится с какой-то задачей - не ждать от него, никого не уговаривать, а готов сразу пойти в отставку, поэтому заранее пишет заявление (об отставке. - Ред.), - я думаю, в этом ничего страшного нет", - заявил Зеленский.

Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

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