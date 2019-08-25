Увидели, что приехал не со злым умыслом, а занимаюсь больным сыном, надоело и арестовали, - осужденный в РФ за участие в "Правом секторе" Терновский о задержании. ВИДЕО

Об этом рассказал Терновский в интервью Громадському, информирует Цензор.НЕТ.

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Еще до начала боевых действий на Востоке Украины Терновский жил и работал в Ростове. Там же познакомился со своей гражданской женой. Впоследствии родился ребенок. Мать Терновского жила в Харькове. Поэтому, когда он ездил к ней в гости, узнавал о том, что происходит в Украине, а затем и вступил в ряды "Правого сектора".

Терновский отмечает, что ребенок начал болеть, поэтому он и решил ехать в Россию.

"У меня болеет сын. Ты понимаешь, что что-то нужно делать, но когда вечером тебе звонит жена и ты видишь, она поворачивает смартфон и ты видишь, как ребенок задыхается, это острый аденоидит в 3 года, 3 года ему было, ты понимаешь, что все. Все переворачивается. Что будет, то будет, (главное. - Ред.) добраться до местонахождения ребенка. Она вызывает скорую и я в чем был, в том и уехал. Ни вещей, ничего. Я взял такси, доехал до границы, перешел границу, увидел, что что-то не то. Я отдавал паспорт - там уже окошко закрылось - она ​​(работница пограничной службы. - Ред.) взяла трубку, хотя там затемненное стекло, но было видно. Я думаю, сейчас. Но нет, не сейчас", - рассказывает Терновский.

По словам Терновского, ему позволили въехать в Россию. Он приехал в декабре 2016-го, а задержали его 12 октября 2017-го. Терновский говорит: знал, что все это время за ним следили. Он занимался работой и лечением сына.

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"Увидели, что толку никакого, что я не приехал с каким злым умыслом, а занимаюсь только сыном. Может, им надоело и они уже арестовали", - добавляет он.

Напомним, в октябре прошлого года Следственный комитет РФ заявил о задержании в Ростовской области гражданина Украины Романа Терновского - якобы члена организации "Правый сектор". По месту жительства Терновского в был проведен обыск, в ходе которого якобы "были обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации". Терновский был заключен под стражу. В ПС заявили, что Терновский никогда членом ПС не был. В июне 2018 года его начали судить.

В августе 2018 года суд в России приговорил гражданина Украины Романа Терновского к двум годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

21 августа 2019 года украинского политзаключенного Романа Терновского, осужденного за участие в запрещенной в РФ организации "Правый сектор", освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения.

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