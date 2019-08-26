Из России заходили фуры с "кормом на ферму", а когда по ним попадаешь, они салютировали боеприпасами 8 часов, - артиллерист Алексей Пайкин о боях на высоте 107,7. ВИДЕО

Сегодня украинский воин алексей Пайкин - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова

1:55 Алексей Пайкин: "визитка"

3:30 Жизнь до войны: военная карьера, уход на "гражданку", достижения в спорте

9:39 "Готовность" к войне, мобилизация на "десятидневные сборы" в марте 2014 года

13:10 Боевая подготовка перед АТО

18:40 Выезд к западной границе, "угроза из Крыма", прибытие в зону АТО - Амвросиевка

26:25 Боевые стрельбы: особенности работы на 122-мм гаубице Д-30

29:15 Первый бой: 12 июня 2014 года - бой за Саур-Могилу

42:55 Анализ боя под Саур-Могилой

50:23 Пункт пропуска "Мариновка" - высота "Браво"

53:55 Выход на Изварино

59:00 Высота 107,7: контроль над изваринской трассой

1:05:45 "Сбитый" российский беспилотник

1:07:05 Связь с местными жителями

1:09:09 Первый огонь с высоты по КАМАЗу с 50 ящиками снарядов с гаубицей Д-30

1:16:58 "Блуждающая" техника

1:19:29 Контроль трассы и поставки вооружений из России

1:21:43 Обстрелы с территории России

1:25:00 Обстановка на позиции высота 107,7, недоверие командования

1:27:00 Попытки занять Изварино, обстрел Зеленополья и его последствия

1:29:53 13 июля 2014: уход с высоты 107,7

Смотрите все выпуски программы "Своя война".

Майор Алексей Пайкин, позывной Буг, кавалер ордена "За мужество" ІІІ степени.

Бывший спортсмен, чемпион мира по каратэ. Почетный президент Николаевской областной федерации каратэ FSKA Украины.

До российской агрессии на Донбассе был начальником отдела капстроительства мобильного телеком-оператора в Одессе, боевого опыта не имел.

В марте 2014-го попал в первую волну мобилизации. Во время участия в антитеррористической операции служил в 79-й ДШБ/А0224 г. Николаев, старший офицер батареи гаубиц Д-30 122 мм, в дальнейшем САУ 2С1 "Гвоздика" в артиллерийском дивизионе бригады.

Принимал участие в боях за Саур-Могилу, Мариновку, Панченково – пункт пропуска Краснопартизанск, трассу Краснодон-Изварино, высота Самара (Днепр 10) в районе Дьяковой. Во время выхода из южного котла через Степановку подвергся контузии – лечился в Одесском военном госпитале. После лечения прошел еще две ротации возле Донецкого аэропорта (район Тоненького) и ротацию под Мариуполем.

После АТО вернулся на работу ведущим инженером мобильного телекомоператора.

Автор книг о войне на Донбассе "Неудобные зарисовки гибридной войны" и "Путь домой"