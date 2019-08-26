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26.08.19 16:27

По частично обрушенному мосту в Харькове продолжают ездить автомобили. ВИДЕО

После обрушения моста на окружной дороге в Харькове, между авторынком и поселком Песочин, водители продолжают по нему ездить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадское.

Отмечается, что на месте обрушения дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили и установили объезд. Несмотря на это, водители проезжают в метре от места обвала, а некоторые автомобилисты даже снимают видео своего проезда по мосту и выкладывают в социальные сети.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа в Харькове обвалилась часть автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

В "Укравтодоре" заявили, что аварийное разрушение части путепровода произошло из-задинамического удара перегруженной фуры.


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