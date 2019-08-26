По частично обрушенному мосту в Харькове продолжают ездить автомобили. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадское.

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Отмечается, что на месте обрушения дежурят экипажи патрульной полиции и рабочие, аварийный участок оградили и установили объезд. Несмотря на это, водители проезжают в метре от места обвала, а некоторые автомобилисты даже снимают видео своего проезда по мосту и выкладывают в социальные сети.





Как сообщал Цензор.НЕТ, 25 августа в Харькове обвалилась часть автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

В "Укравтодоре" заявили, что аварийное разрушение части путепровода произошло из-задинамического удара перегруженной фуры.





