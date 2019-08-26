Водные полицейские Херсонщины спасли девушку, которую унесло на матрасе в открытое море. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникаций полиции Херсонской области.

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В сообщении отмечается: "Сегодня в ходе надзора за соблюдением правопорядка на воде напротив с. Геническая Горка полицейские увидели надувной матрас, который унесло волнами в километре от берега. Правоохранители срочно направились в его направлении и услышали крики о помощи. Как выяснилось, на матрасе находилась молодая женщина, которую волны отнесли в море.

По словам начальника отделения полиции в порту "Херсон" Максима Жаркова, женщина уже почти полностью истощилась.

Несмотря на все попытки грести в сторону пляжа, волны относили ее все дальше в море. Полицейские подняли девушку на борт служебного катера и вернули на берег".