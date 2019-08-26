Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
26.08.19 17:15

Водные полицейские Херсонщины спасли девушку, которую унесло на матрасе в открытое море. ВИДЕО+ФОТО

Происшествие произошло сегодня на побережье Азовского моря в Геническом районе. Во время патрулирования акватории вдоль с. Геническая Горка сотрудники отделения полиции в порту "Херсон" совместно с коллегами из Черкасской области спасли девушку, которую на надувном матрасе на километр унесло в море.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникаций полиции Херсонской области.


В сообщении отмечается: "Сегодня в ходе надзора за соблюдением правопорядка на воде напротив с. Геническая Горка полицейские увидели надувной матрас, который унесло волнами в километре от берега. Правоохранители срочно направились в его направлении и услышали крики о помощи. Как выяснилось, на матрасе находилась молодая женщина, которую волны отнесли в море.
По словам начальника отделения полиции в порту "Херсон" Максима Жаркова, женщина уже почти полностью истощилась.

Несмотря на все попытки грести в сторону пляжа, волны относили ее все дальше в море. Полицейские подняли девушку на борт служебного катера и вернули на берег".

Водные полицейские Херсонщины спасли девушку, которую унесло на матрасе в открытое море 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100