В США рассчитывают во время визита Зеленского обсудить достижения Украины за время его президентства, - Волкер. ВИДЕО

Об этом в интервью "Прямому" рассказал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Уолкер, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даты визита Зеленского в Вашингтон еще не определены, - Волкер

"Правительство США с радостью поддерживает те инициативы, которые озвучил господин Зеленский во время предвыборной кампании, и звучащие сейчас - пока формируется правительство. Это и обещания остаться преданными реформам и бороться с коррупцией и намерения продолжить деолигархизацию, и намерение о сближении с ЕС и НАТО. Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свою часть обязательств для достижения мира. Мы очень все это поддерживаем.

У президента Зеленского пока не было возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент еще даже не начал работу. Думаю, это состоится уже ближайшей недели. И тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим работать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть, и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве", - отметил Волкер.

Также читайте: США вполне довольны "нормандским форматом", но приняли бы участие и в других встречах, - Волкер