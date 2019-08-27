Когда зашли к нам, я испугалась, что папу заберут и мы его больше не увидим, - дочь арестованного оккупантами крымского татарина Адилова. ВИДЕО

59-летний Адилов является одним из фигурантов по "делу Хизб ут-Тахрир" в составе второй симферопольской группы, пишут Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Он находится в СИЗО №1 в российском Ростове-на-Дону. Из-за нечеловеческих условий в камере, куда перевели крымского татарина, он объявлял сухую голодовку. После Адилова поместили в ШИЗО на 15 суток.

Семья крымского татарина, в которой восемь детей, уже полгода ждет его возвращения домой. Жена и дети Адилова рассказали о том, как проходило задержание отца семейства и своих чувствах.

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Супруга Биляла Адилова Гульнара Адилова рассказывает, что обыск в их доме начался в 5:10 утра 27 марта с лая собак. "Я открыла окно и услышала лай собак, потом мне показалось, что кто-то как бы перепрыгивает через нашу калитку. Я побежала к мужу, говорю: "Билял, вставай, кажется, у нас во дворе кто-то ходит", – вспоминает Гульнара.

По словам женщины, когда ее муж подошел к двери и спросил, кто там, ему ответили: "Из полиции". Гульнара вспоминает: когда открылась дверь, на пороге их дома стояли около двадцати силовиков. Она говорит, что вели они себя спокойно, поинтересовались, есть ли в доме пожилые люди и дети. "У меня отцу восемьдесят три года, мама на десять лет младше. Когда они вышли из комнаты и увидели это "маски-шоу", им стало плохо. Папа упал", – рассказывает Гульнара.

Кроме того, в семье Адиловых восьмеро детей. Младшей дочери, Сабрие, три года.



По словам Гульнары Адиловой, при виде силовиков в масках и с автоматами все младшие дети собрались в одной комнате: "Они вот так сели все на диване, я дала им одеяло, они накрылись с головой, чтобы не видеть этого всего".

Во время следственных мероприятий за обыском в доме следил и семнадцатилетний сын Адиловых Февзи. Он говорит, что один из первых прочитал постановление и, кроме фамилии своего отца, увидел еще много имен своих знакомых из симферопольского микрорайона Каменка.

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Февзи вспоминает, что обыск длился несколько часов. Он говорит, что российские силовики тщательно обследовали все помещения в доме. "Наступило время намаза. Я только ушел в другую комнату, возвращаюсь, а они (сотрудники ФСБ – КР) вышли из нашей кладовой, в которой не было ничего, кроме шкафа и морозильной камеры, и вынесли три книги", – рассказывает парень.

Февзи запомнил, что это были "Система правления в Исламе", "Халифат" и один из номеров журнала "Аль Ваъй". Адиловы утверждают, что таких книг у них в доме не было. "Я знаю, какая у меня дома литература. Даже если предположить, что она наша, она бы не лежала здесь, а стояла бы на книжной полке. К тому же это были абсолютно новые книги, идеально чистые, когда открываешь, даже листики друг к другу прилипали", – отмечает Февзи.

Билял Адилов – религиозный деятель, местный имам. Во время первых арестов на полуострове он был одним из тех, кто посещал судебные заседания, ездил в российский Ростов-на-Дону, где проходила часть из них. Гульнара говорит, что в симферопольском микрорайоне Каменка, где живет семья Адиловых, ее мужа знали все: "У нас, у мусульман, есть такой обряд – наречение именем. Когда рождается ребенок, имам дает ему имя. Половина микрорайона детей живут с именами, которые им дал мой супруг. Они подходят ко мне на улице и говорят: "Мы не верим ни единому обвинению в адрес Биляла агъа".

Прошло пять месяцев с момента ареста крымских татар, которые входят во вторую симферопольскую группу "Хизб ут-Тахрир". Восьмилетняя Султание, дочь Биляла и Гульнары Адиловых, сразу же согласилась на интервью, когда ей сказали, что нужно рассказать про папу и обыск в их доме. И почти сразу расплакалась: "Я больше всего испугалась, что папу заберут, и мы больше никогда его не увидим. Потому что по телевизору часто показывают, как точно так же забирают людей и дают им большие сроки", – плачет Султание.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими". На материковой части Украины деятельность организации не запрещена.