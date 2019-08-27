"Поздравлять нас начали. От негодяи. Зробіть їм шось. Зробіть їм ваву": российские оккупанты обстреливают айдаровцев на горловском направлении в День Независимости. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, обстрел начался в 5.30 утра.

"С самого утра они начали, как говорится, "поздравлять" с нашим праздником - Днем Независимости. Был огонь с терриконов, был огонь с садов - те позиции, за которые мы непосредственно отвечаем. Не скупились на патроны, боеприпасы. Молодцы. Старались нас "поздравить" ярко и красочно", - говорит один из айдаровцев.

"От негодяи. Як так можна? Зробіть їм шось. Зробіть їм ваву. Что им там неймется?" - шутя возмущается второй боец под грохот выстрелов, методично заправляя патроны в пулеметную ленту.

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