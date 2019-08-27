Проблема парламента предыдущих созывов - позитивные люди заходили в меньшинстве, - Янченко. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:45 "Сверка часов"

2:15 Знакомство с Верховной Радой

3:05 Каким будет парламент ІХ созыва

5:30 Конфликт Александра Дубинского и Давида Арахамии

7:41 Разные идеологические взгляды нардепов во фракции "Слуга народа"

8:36 "Линия партии" и собственная позиция

10:08 Меморандум депутатов о сложении полномочий при не поддержании программы Владимира Зеленского

11:41 Законопроект о люстрации

12:40 Медиаграмотность

13:46 Визиты "слуг" на пророссийские медиа

17:43 Как Зе-антикоррупционеры будут бороться с коррупцией

19:50 Перезапуск антикоррупционных органов

20:10 "Большой брат" в парламенте

21:52 Электронная декларация

24:27 Открытость команды Зеленского

26:15 Как попала в ЗеКоманду, роль мужа Виктора Андрусива

27:54 "Зеленый кардинал" Андрей Богдан

28:44 Конфликт Андрея Богдана и Владимира Кличко

30:55 Война: Орест Квач

32:38 Неочевидный прогноз