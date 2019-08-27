"Почему русских людей везде гнобят, избивают? Никакой защиты нет!" - в оккупированном Севастополе кавказцы избили на пляже семью с ребенком. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи происшествия размещен на одном из крымских оккупационных сайтов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Инцидент произошел 25 августа на аллее пляжа "Омега" в Севастополе. Черный тонированный БМВ ехал по закрытой для транспорта прогулочной зоне пляжа, заставляя отдыхающих прижиматься к обочине дороги, чтобы не попасть под его колеса.



В какой-то момент двое крепких мужчин кавказской внешности выскочили из автомобиля и стали оскорблять супружескую пару с маленьким ребенком, которые, по-видимому, двигались по дороге слишком медленно. Свидетелями разборок стали десятки людей, в том числе и маленькие дети.



Мужчина указал пассажирам автомобиля, что он с семьей движется по пешеходной дорожке. Сразу после этого агрессивные незнакомцы набросились на мужчину и за минуту превратили его лицо в кровавое месиво. Женщина также получила несколько тяжелых ударов, в результате ей пришлось вызывать скорую.



Успокоить агрессоров пытались несколько мужчин, однако им это не удалось. Загасить конфликт удалось только прибывшему наряду оккупационной полиции. По словам очевидцев, даже в их присутствии один из нападавших продолжал выкрикивать нецензурную брань.



Через некоторое время к месту происшествия подтянулось около десятка "бородачей", которые окружили толпу, и, оказывая на них психологическое давление, вынуждали уйти домой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Танцуй давай, да!": строители из Дагестана убили жителя Севастополя за отказ танцевать лезгинку. ВИДЕО+ФОТО