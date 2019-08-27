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27.08.19 13:30

Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в "Азове" объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским. ВИДЕО

В интернете широко распространена информация, что капитан Нацгвардии Денис Прокопенко, командир полка НГУ "Азов", отказался отдавать честь президенту Владимиру Зеленскому при вручении Денису ордена на параде в День независимости.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я связался с командованием "Азова", и оказалось, эта информация недостоверна, никаких демонстративных действий против Зеленского Прокопенко не планировал", - сообщил журналист.

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Как отметил источник, близкий к командованию "Азова": "Строевой устав обязывает отдавать честь другому военнослужащему, но не гражданским лицам. Поэтому военнослужащие "Азова" не отдавали честь президенту Петру Порошенко во время его визита на позиции "Азова" на фронте, и нет законных оснований отдавать честь и другим гражданским руководителям. Нам в "Азове" очень неприятно, что нас пытаются вмешивать в информационные войны. Никакого политического подтекста в действиях командира не было. "Азов" - это воинская часть, которая ведет боевые действия, мы стояли и будем стоять вне политики, наша выбор - защита Украины".

Строевой устав не обязывает отдавать честь гражданским лицам, - в Азове объяснили действия капитана Прокопенко про вручении ордена Зеленским 01

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