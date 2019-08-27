Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
27.08.19 16:30

Премьер - Гончарук, министр экономики - Милованов, министр здравоохранения - Петренко, - Лещенко о вероятных назначениях в новом Кабмине. ВИДЕО

Нардеп 8-го созыва Сергей Лещенко поделился информацией о наиболее вероятных назначениях в новом правительстве.

Об этом он рассказал на своем канале в YouTube, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Мне нравятся два человека, - Зеленский о кандидатуре будущего премьер-министра

"Согласно цикрулирующим слухам, по состоянию на вторник кадровые назначения выглядят так. Но некоторые фамилии могут поменяться ближе к дню голосования за кадры.

Премьер-министр - Алексей Гончарук
Министр финансов - Оксана Маркарова
Министр экономики - Тимофей Милованов
Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (в другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады)
Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР)
Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность собеседовался Вадим Ноздря)
Министр охраны здоровья - Олег Петренко
Генпрокурор - Руслан Рябошапка", - написал Лещенко также в своем Telegram-канале.

Премьер - Гончарук, министр экономики - Милованов, министр здравоохранения - Петренко, - Лещенко о вероятных назначениях в новом Кабмине 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100