Сто дней на посту президента: Зеленский вместо пресс-конференции дал интервью актеру из "Слуги народа" Боклану. ВИДЕО

Соответствующий анонс опубликован на фейсбук-странице студии "Квартал 95", пишет Цензор.НЕТ.

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Само интервью покажут на телеканале 1+1 в субботу, 31 августа.

В анонсе Боклан отмечает, что с начала президентства Зеленского "у украинцев появилось очень много вопросов".

"Что вы уже сделали для страны за это время? Что вы будете делать со всей той властью, которую получили после парламентских выборов? Какие смс вам пишет Коломойский и что Андрей Богдан постоянно шепчет вам на ухо?", - приводит он примеры.

Как передает УП, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель подтвердила, что интервью уже записано и будет показано по ТВ. Она отметила, что обещанная пресс-конференция президента с журналистами состоится гораздо позже.

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"Поскольку президент эти 100 дней не имел возможности для полноценной работы, мы ждем, пока заработает парламент, будет поддержаны законодательные инициативы главы государства, будут результаты и тогда пресс-конференция будет проведена. Постараемся побыстрее. Возможно, даже осенью", - сказала Мендель.