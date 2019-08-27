Депутат от "Слуги народа" с двойным гражданством Куницкий пожаловался, что его без предупреждения исключили из комитета. ВИДЕО

В видеозаписи нардеп рассказывает, что получил временное удостоверение и пришел на первое заседание, в котором должен был находиться, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я для себя выбрал комитет правоохранительной деятельности, потому что, как вы знаете, все это время был очень тесно связан с вопросами полиции. Также этот комитет отвечает за вопросы прокуратуры и т.д., и т.п. Сегодня придя в комитет, с горечью обнаружил, что в комитете больше не состою. По каким причинам так произошло, для меня это непонятно и неизвестно", - пояснил Куницкий.

Он уточнил, что возглавил комитет нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, который и сообщил Куницкому о решении об исключении его из состава.

"Чудесным образом, без всяких со мной согласований, меня перевели в транспортный комитет, который, конечно, не менее важный, но я все же надеялся, что благодаря вашему выбору и вашему доверию ко мне, буду влиять на процессы реформирования конкретно полиции", - заявил нардеп.

Куницкий пытался, но не смог узнать, кто принял решение о его переводе. Он обратился к коллегам за объяснениями.

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