Под завалами обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче могут находиться еще пять человек, - ГСЧС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время брифинга в Киеве в среду утром.

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"По оперативным данным, еще под завалами может находиться пять лиц, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут проводиться до окончательного обнаружения лиц, судьба которых остается неизвестной", - сказал Коротинский.

Также он заявил, что взрыв газа, названный в качестве предварительной причины обрушения ночью в Дрогобыче Львовской области подъезда четырехэтажного жилого дома, маловероятен.

"Сначала разрушения этого здания было подозрение, что произошел взрыв газа, однако в процессе проведения работ и работы газовой службы было установлено, что эта причина маловероятна", - отметил Коротинский.

Напомним, сегодня, 28 августа, около 2:50 на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч в результате взрыва (предварительно бытового газа) произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

На месте обрушенного в результате взрыва подъезда в Дрогобыче обнаруженоы тела двух погибших.

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