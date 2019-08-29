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29.08.19 09:24

Депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Избранные народные депутаты от партии "Слуга народа" перед первым торжественным заседанием Верховной Рады 9-го созыва в четверг возложили цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы в долгу перед теми, кто погиб за нашу независимость, перед их семьями. Мы обязаны показать, что украинцы боролись и продолжают бороться за свое государство недаром",  - говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.

Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 01

Новоизбранные депутаты по дороге в Раду также планируют остановится в местах массовых расстрелов Героев Небесной Сотни на улице Институтской, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины.

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Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 02

"Это не просто формальность. Каждый депутат, принимая законы, должен осознавать свою ответственность перед памятью о людях, которые с деревянными щитами пошли против вооруженных силовиков и победили. Именно благодаря им у нас есть шанс строить Украину, о которой мечтают во Львове и Харькове, Киеве и Полтаве, жить в которой захотят наши соотечественники из Крыма и Донбасса", - сообщили в партии.

Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 03
Во время общения с родственниками погибших Разумков расчувствовался 

Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 04

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 05
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 06
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 07
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 08
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 09
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 10
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 11
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 12
Депутаты Слуги народа перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину 13
Фото и видео: Олег Богачук

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