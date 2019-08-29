Депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы в долгу перед теми, кто погиб за нашу независимость, перед их семьями. Мы обязаны показать, что украинцы боролись и продолжают бороться за свое государство недаром", - говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.
Новоизбранные депутаты по дороге в Раду также планируют остановится в местах массовых расстрелов Героев Небесной Сотни на улице Институтской, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь за европейское будущее Украины.
"Это не просто формальность. Каждый депутат, принимая законы, должен осознавать свою ответственность перед памятью о людях, которые с деревянными щитами пошли против вооруженных силовиков и победили. Именно благодаря им у нас есть шанс строить Украину, о которой мечтают во Львове и Харькове, Киеве и Полтаве, жить в которой захотят наши соотечественники из Крыма и Донбасса", - сообщили в партии.
Во время общения с родственниками погибших Разумков расчувствовался
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.