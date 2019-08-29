Депутаты "Европейской Солидарности" и "Голоса" перед заседанием Верховной Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу партии в сети Facebook.

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"Чтим память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Сила и честь наших защитников вдохновляет каждого украинца, будем достойными наших Героев. Вечная слава павшим в борьбе за нашу свободу. Герои не умирают!" - говорится в сообщении.

Также цветы возложили и новоизбранные депутаты от партии "Голос". Об этом сообщается на странице партии в сети Facebook.

"Новый парламент начинает работу в День памяти защитников Украины - людей, которые погибли, защищая нашу землю и независимость. Их жизнь - это страшная цена, которую Украина платит за возможность развиваться и строить сильное и комфортное общество. Мы должны помнить об этом каждый день и делать все от нас зависящее, чтобы их жертва не была напрасной. Вечная память защитникам и искренние соболезнования их семьям", - говорится в сообщении партии.

Напомним, ранее депутаты "Слуги народа" перед торжественным заседанием новой Рады возложили цветы к Стене памяти павших за Украину.















