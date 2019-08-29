Зеленский почтил память погибших за Украину военнослужащих. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства вместе с главой Минобороны Степаном Полтораком и другими высокопоставленными чиновниками, а также родными павших на войне пришел c цветами к зданию Минобороны, где в 2018 году был открыт Зал памяти защитников Украины.

Во время мероприятия зачитали фамилии 223 военнослужащих, погибших в этот день в разные годы. Память каждого защитника почтили ударом в колокол и салютом из личного оружия Почетного караула. Глава государства возложил цветы к Памятному колоколу.

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В Зале памяти военнослужащие роты Почетного караула в присутствии Президента перевернули страницу Книги памяти, в которой указаны имена погибших защитников Украины на дату 29 августа. Владимир Зеленский возложил цветы к Книге памяти.

Также Президент пообщался с родственниками погибших защитников.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

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Дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 г., когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.