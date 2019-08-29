День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Для чествования Дня Памяти Героев Иловайской битвы, отдавших свою жизнь в боях за мир и независимость на Михайловской площади уже собрались сотни людей: семьи погибших и пропавших без вести воинов, участников Иловайских боев и участников боевых действий в Украине, а также небезразличные граждане.

В 11:15 начнется официальная часть, а в 12:00 - всеукраинская панихида по погибшим героям в Иловайской битве от священнослужителей ПЦУ Михайловского Златоверхого монастыря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памяти Героев Иловайска: у Стены памяти состоялся молебен по погибшим в Иловайске украинским воинам. ФОТОрепортаж

В честь погибших в Иловайской битве у Стены Памяти будет военный салют от Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины. Также погибших почтят минутой молчания и возложат цветы к Стене Памяти.

Организаторы памятных мероприятий: ОО "Военно-патриотическое объединение участников боевых действий "Сармат", ОО "Незламні матері України", ГС" Ассоциация ветеранов войны, участников АТО, членов семей погибших (умерших) и инвалидов войны города Киева", Киевская городская государственная администрация, "Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции".























Фото и видео: Олег Богачук