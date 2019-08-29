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29.08.19 11:38

День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Михайловской площади проходят мероприятия, посвященные Дню памяти Героев Иловайской битвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Для чествования Дня Памяти Героев Иловайской битвы, отдавших свою жизнь в боях за мир и независимость на Михайловской площади уже собрались сотни людей: семьи погибших и пропавших без вести воинов, участников Иловайских боев и участников боевых действий в Украине, а также небезразличные граждане.

День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 01

В 11:15 начнется официальная часть, а в 12:00 - всеукраинская панихида по погибшим героям в Иловайской битве от священнослужителей ПЦУ Михайловского Златоверхого монастыря.

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День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 02

В честь погибших в Иловайской битве у Стены Памяти будет военный салют от Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины. Также погибших почтят минутой молчания и возложат цветы к Стене Памяти.

День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 03

Организаторы памятных мероприятий: ОО "Военно-патриотическое объединение участников боевых действий "Сармат", ОО "Незламні матері України", ГС" Ассоциация ветеранов войны, участников АТО, членов семей погибших (умерших) и инвалидов войны города Киева", Киевская городская государственная администрация, "Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции".

День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 04
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 05
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 06
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 07
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 08
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 09
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 10
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 11
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 12
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 13
День памяти героев Иловайской битвы: в центре Киева собрались сотни людей, чтобы отдать дань уважения погибшим защитникам 14
Фото и видео: Олег Богачук

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