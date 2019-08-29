Генпрокурор Луценко написал заявление об отставке. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

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"Юрий Луценко подписал заявление на имя президента Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я напишу заявление об уходе, как только будет кому его рассматривать, - Луценко

Напомним, Юрий Луценко был назначен на должность генпрокурора 12 мая 2016 года.

Согласно статье 42 закона "О прокуратуре", опубликованном на сайте Верховной Рады, генеральный прокурор освобождается от должности президентом по согласию Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия, в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за 12 месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.

11 июня Зеленский внес в Раду представление об увольнении Луценко. Заместитель главы Администрации Президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка сообщил, что у нынешнего генерального прокурора нет юридического образования, что является основным требованием для этого поста.

12 июня Луценко заявил, что Президент Украины не имел права вносить в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины, поскольку для его увольнения требуется его личное заявление или недоверие депутатов Верховной Рады.