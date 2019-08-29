"Евросолидарность" переходит в оппозицию к "Слуге народа", - Геращенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом во время заседания Рады объявила сопредседатель "ЕС" Ирина Геращенко.

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"Политическая сила "Европейская солидарность" поздравляет победителей этих выборов, мы переходим в оппозицию. И об этом сегодня объявляем, что переходим в оппозицию к правящей партии, но, конечно, не к Украине", - сказала она.

По ее словам, фракция "Европейской солидарности" всегда будет занимать "жесткую позицию по защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, фракция "Батькивщины" не переходит в оппозицию, хотя и не вошла в парламентское большинство.