Стефанчук избран первым вице-спикером Верховной Рады. ВИДЕО

"За" проголосовали 330 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии новоизбранного парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ.

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Р.Стефанчук родился 29 октября 1975 в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (ныне - Хмельницкий национальный университет). Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью. С 2019 года – советник президента Украины Владимира Зеленского, представитель президента в Верховной Раде.

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