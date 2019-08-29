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29.08.19 16:20

Стефанчук избран первым вице-спикером Верховной Рады. ВИДЕО

Народные депутаты Верховной Рады 9-го созыва избирали представителя партии "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.

"За" проголосовали 330 народных депутатов на пленарном заседании первой сессии новоизбранного парламента в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Р.Стефанчук родился 29 октября 1975 в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права и Технологический университет Подолья (ныне - Хмельницкий национальный университет). Доктор юридических наук, профессор. Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался адвокатской деятельностью. С 2019 года – советник президента Украины Владимира Зеленского, представитель президента в Верховной Раде.

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