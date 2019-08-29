"Менше есемесок, будь ласка", - Зеленский рассмешил депутатов в начале выступления с трибуны парламента. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский призвал нардепов больше работать, а не писать сообщения в телефоне.

"Пожалуйста, давайте меньше ненужных диалогов. Давайте уже работать. Давайте уже голосовать. Я вас очень прошу - народ ждет. Хорошо? Меньше эсэмесок! Меньше эсэмесок, пожалуйста и больше законов", - сказал Зеленский.

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Напомним, что за несколько часов до этого Цензор.НЕТ опубликовал переписку новоизбранного депутата от "Слуги народа", основателя клиники "Борис" и внештатного советника президента Михаила Радуцкого, в которой он в нецензурной форме обсуждал назначение нового министра здравохранения.