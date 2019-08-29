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29.08.19 18:17

Россия строит возле границы с Украиной военную базу. ВИДЕО

В Ростове, в 60 км от границы с Украиной, с августа 2019 года начали строить военную базу для постоянной дислокации подразделений вновь 150-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

О строительстве военной базы сообщили журналисты регионального телеканала ГТРК "Дон-ТР", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

По их данным, военный городок займет около 80 гектаров по улице Оганова в Ростове-на-Дону. Строительство казарм обещают завершить к концу 2019 года.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm напомнили, какие подразделения входят в состав новой дивизии и какие факты указывают на участие военнослужащих и командования дивизии в агрессии против Украины.

По данным InformNapalm, дивизия начала формироваться в конце 2014 года. В марте 2016 года штаб Южного военного округа РФ сообщил о развертывании новой дивизии. Ее создание было обусловлено неспособностью российских бригад противостоять бригадам "натовского" образца. Завершение формирования дивизии было запланировано на конец 2017 года на базе бывшей 33-й отдельной горной мотострелковой бригады из Майкопа. В апреле 2018 года в Ростовской области в районе с. Петровка было зафиксировано перемещения колонны БМП-3.

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Согласно исследованию волонтеров InformNapalm, техника принадлежит 102-му или 103-му мотострелковому полку. Некоторые боевые машины имели затертые бортовые номера. Это может быть признаком того, что технику собирались перебрасывать на оккупированный Донбасс.

Россия строит возле границы с Украиной военную базу 01

В районе с. Большой Должик было зафиксировано также движение колонны САУ 2С3 "Акация", которую сопровождали машины 1В13, 1В16, а также БТ-лбу с системой подавления радиосигнала для дистанционно управляемых фугасов, используемый для обеспечения безопасности от диверсий при сопровождении колонн.

Вместо 3 мотострелковых и 1 танкового полка, дивизия имеет 2 танковых и 2 мотострелковых полка:

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Россия строит возле границы с Украиной военную базу 02

Петр Болгарев

Командиром 150-й МСД является генерал-майор Петр Болгарев. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, в 2015-2016 годах он еще в звании полковника был командиром 4-й бригады 2-го армейского корпуса (Луганск) российских оккупационных войск на Донбассе, управление этими войсками осуществлял генеральный штаб ВС РФ через центр территориальных войск Южного военного округа.

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