Военный самолет сел в аэропорту "Киев", - советник командующего ВМС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко.

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"Сел военный самолет, но это пока для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей", - отметила она.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

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