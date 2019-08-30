Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
30.08.19 09:43

Военный самолет сел в аэропорту "Киев", - советник командующего ВМС. ВИДЕО

В аэропорту "Киев" сел военный самолет, в котором теоретически могут находиться украинские политзаключенные.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила советник командующего Военно-морских сил Украины Виктория Христенко.

"Сел военный самолет, но это пока для нас это ничего не значит, потому что мы не видели людей", - отметила она.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев", в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что Украина и РФ близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". Однако, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данилюк об обмене удерживаемыми лицами: Будем комментировать, когда это произойдет

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100