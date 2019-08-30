Суд оправдал экс-"беркутовца" Хандрыкина, которого обвиняли в избиении активистов "Евромайдана" на колоннаде стадиона "Динамо". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

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"Суд считает уместным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрыкина. - Ред.). По результатам судебного рассмотрения не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрыкин признан невиновным", - говорится в решении суда, который зачитала судья Оксана Бирса.

Обвиняемого Хандрыкина на судебном заседании не было.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее несколько работников харьковского "Беркута" подозреваются в пытках участников Революции Достоинства на коллонаде стадиона "Динамо". Стало известно, что двое подозреваемых - Мастега и Войлоков бежали в Россию.

В 2017 году сообщалось, что Андрей Хандрикин продолжает работать в харьковском управлении Нацполиции несмотря на статус обвиняемого.

Хандрыкин обвиняется в пытках участников Майдана (статья 127 ч. 2 УК Украины, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).

Он является фигурантом эпизода 20 января 2014 года на улице Грушевского, где двое участников Майдана были зверски избиты на колоннаде на входе в стадион Лобановского.

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