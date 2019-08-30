"Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в зале присутствовал и предыдущий глава ведомства Степан Полторак.

"Хочу поприветствовать, если можно, аплодисментами, господина Полторака. Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - сказал Зеленский и пожал руку Полтораку.

Президент обратился к присутствующим в зале и попросил поддержать нового министра.

"Я очень хочу, чтобы вы поддержали этого человека. Потому что он специалист в оборонных процессах, в оборонной сфере. Я хотел бы, чтобы у нас все было мирно. Поэтому я очень хотел бы, чтобы кандидатура Андрея была поддержана от сердца, а не потому что я там что-то сказал или попросил, чтобы она была поддержана господином Полтораком", - сказал Зеленский.

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