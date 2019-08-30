Минобороны не будет рассказывать Генштабу, как воевать, - глава министерства Загороднюк. ВИДЕО

Об этом заявил во время представления новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Мы – гражданские люди, и таким будет министерство, какой и является стратегия государства в этом вопросе. Я не буду рассказывать вам, как воевать. Министерство обороны никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом. Но, как политические представители Верховного главнокомандующего, мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняют планы, решения, договоренности, приказы и т.д.", - сказал он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Для меня он всегда будет министром обороны Украины", - Зеленский поблагодарил Полторака и представил военным нового главу Минобороны Загороднюка. ВИДЕО

Загороднюк указал, что будет внедрять гражданский контроль над Вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО. "Необходим настоящий переход на стандарты НАТО. Хотя давайте отдадим должное Министерство обороны и Генеральному штабу, и всем силам обороны, чтобы большая работа была проведена по переходу к стандартам НАТО, но она только началась", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что ведомство будет "безжалостным в борьбе с коррупцией", и его приоритетом будет конкретный украинский военнослужащий.

Также на Цензор.НЕТ: Новый министр обороны Загороднюк хочет завершить "апгрейд" украинской армии до стандартов НАТО