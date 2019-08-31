Противник применил запрещенные минометы калибра 82 мм на Донбассе, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстреливал позиции ВСУ неподалеку от Водяного (из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - дважды вблизи Зайцево (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), возле Травневого (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов) и Луганского (из станкового противотанкового гранатомета).

"В одном из случаев противник запросил режим "тишина" для "эвакуации" тел своих погибших, а через некоторое время безосновательно открыл огонь по позициям подразделений Объединенных сил. В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один - получил ранения.

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