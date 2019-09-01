Избивший семью на пляже в оккупированном Севастополе кавказец оказался рядовым 15-й ракетной бригады ВС РФ, - InformNapalm. ВИДЕО

Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Алиев возле пляжа "Омега" вместе с братом из Дагестана наехал на автомобиле BMW на ребенка, а в ответ на замечания - вышел из машины и жестоко избил его родителей.

Волонтеры InformNapalm установили, что солдат проходит службу в ново сформированной оккупантами в 2014 году 15-й ракетной бригаде береговой обороны (в/ч 80365, г. Севастополь, оккупированный Крым). Бригада создана после перебазирования 46-го отдельного берегового ракетного дивизиона морской пехоты из состава Каспийской флотилии (в/ч 85103, г. Каспийск, Республика Дагестан).

В 2016 году в OSINT-расследовании волонтеры InformNapalm раскрыли личные данные офицера этого подразделения и точное место дислокации российских береговых ракетных комплексов (БРК) "БАЛ" из состава 15-й ракетной бригады береговой обороны.

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