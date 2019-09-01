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01.09.19 14:40

Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ. ВИДЕО

Удалось заснять на видео, как наблюдатели СММ ОБСЕ демонстрируют членам незаконных вооруженных формирований видео с дрона, запущенного над позициями украинских войск.

Эти кадры снял и выложил в интернет журналист Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"А на этом фото мы видим, как тело в форме "эмчеэс элэнэр" и чел, исполняющий роль журналиста молодой республики, помогают наблюдателю СММ ОБСЕ управлять дроном, летающим над украинскими позициями. Оказывается, так можно", - написал Реуцкий в Facebook.

Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 01

В комментариях Реуцкий утверждает, что видел своими глазами: дрон, за видео с которого наблюдали на планшете ОБСЕ боевики, летал над украинскими позициями. Кроме того, один из террористов снимал на камеру картинку, которую дрон передавал на экран планшета.

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"Такое патрулирование предусмотрено соглашением о перемирии", – добавляет Реуцкий в ответ на замечание о том, неужели на украинских позициях некому сбить этот дрон.
Наблюдателей ОБСЕ заметили за совместным с оккупантами патрулированием позиций ВСУ 05

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