Гончарук на самокате пообещал школьникам все условия для учебы: Кто-то из вас скоро тоже станет премьером. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в фейсбуке.

"Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу. А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром. Когда-то кто-то из вас также будет премьер-министром. Но на тот момент Украина уже будет сильным модерновым государством, с которым будут считаться в мире. Тогда правительство будет работать в современном, инновационном здании, которое вы обязательно увидите", - обратился Гончарук в ролике.

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