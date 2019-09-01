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01.09.19 16:00

Труп мужчины с оружием и запиской найдены в автомобиле под Киевом. ВИДЕО

В воскресенье, 1 сентября, в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области обнаружили труп мужчины в автомобиле.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали правоохранители, около 9 утра в полицию сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на одной из улиц припаркован простреленный автомобиль, внутри которого находится тело мужчины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и руководство полиции Киевской области. В ходе следственных действий установлено, что в салоне автомобиля находится труп мужчины возрастом около 50 лет, оружие и предсмертная записка.

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Детали события и обстоятельства смерти устанавливаются. Продолжается следствие.

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