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01.09.19 17:39

На Байкале установили бюст Путина "для прямых обращений к гаранту Конституции". ВИДЕО

Жители поселка Хужир на острове Ольхон установили бюст президента России Владимира Путина, чтобы привлечь внимание к проблемам своего района.

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на местное информагентство "Байкал24".

"Бюст будет использоваться для прямых обращений жителей Ольхонского района к "Гаранту Конституции" Владимиру Путину. Других путей добиться того, чтобы их услышали у активистов не осталось", - пишут российские журналисты.

Пока в соцсетях опубликовано одно обращение к Путину, которое местные жители записали на фоне бюста.

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В обращении говорится, что население побережья Байкала "оказалось под жестким прессом законов" и "фактически подвергается дискриминации из-за того, что живет на Байкальской природной территории". В частности, местные жители из-за противоречивого законодательства о Байкале не могут зарегистрировать свои дома, улучшить свои жилищные условия, получить в аренду земельные участки.

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