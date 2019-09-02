Заседания нового Кабмина не шоу и будут закрытыми для СМИ, - Гончарук попросил журналистов покинуть зал заседаний. ВИДЕО

Об этом на первом заседании правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По его словам, общение с журналистами будет происходить после заседаний.

Исходя из этого решения, журналистов попросили покинуть зал заседаний. "Уважаемые коллеги журналисты, я благодарен, что вы пришли, но мы пообщаемся с вами после заседания через час", - сказал Гончарук.

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Такое решение премьер объяснил тем, что заседания Кабмина не должны быть местом для пиара, А также тем, что в данный момент страна живет в режиме ведения боевых действий, что требует минимального разглашения информации.